CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Direzione Centrale per le Risorse Umane – comunicazione della data di trasferimento per il personale del Ruolo Capo squadra e Capo Reparto non specialista Mobilità del personale appartenente alle qualifiche di Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo Reparto.