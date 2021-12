Video – Usa: sparatoria in una scuola del Michigan, 3 studenti uccisi, 8 i feriti. Arrestato l’assalitore

Spread the love



adnkronos.com –

Tre studenti sono stati uccisi e altre otto persone sono rimaste ferite in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. L’autore della sparatoria, avvenuta nella Oxford High School di Oxford in un sobborgo a nord di Detroit, è stato arrestato. I tre studenti uccisi sono un ragazzo di 16 anni e due ragazze, una di 14 anni e una di 17, secondo quanto affermato da Michael McCabe, vicesceriffo della contea di Oakland. Altre otto persone sono rimaste ferite e trasportate in tre ospedali vicini. Due degli otto feriti sono attualmente in sala operatoria e le restanti sei persone sono in condizioni stabili con varie ferite da arma da fuoco, ha detto McCabe. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/usa-15enne-spara-scuola-michigan-3-studenti-uccisi-6-feriti-72135fe6-8756-4ce2-b4e6-97a0f678874c.html