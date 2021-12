Garet Rumor, vigile di 38 anni muore durante un incendio

Spread the love



firerescue1.com –

STERLING, Illinois – Il tenente Garrett Ramos, 38 anni, dei vigili del fuoco di Sterling è morto sabato mattina mentre stava contrastando un incendio in una casa nelle zone rurali di Rock Falls .

Il dipartimento ha ricevuto la chiamata per l’incendio alle 23:04 di venerdì per aiutare i vigili del fuoco di Rock Falls. Un totale di 13 vigili del fuoco e un’unità di supporto CGH EMS hanno risposto alla chiamata.

L’incendi ha divorato il pavimento della casa in fiamme che ha ceduto e Ramos è caduto attraverso l’apertura . I servizi di emergenza sanitaria e i medici del CGH Medical Center hanno cercato di salvargli la vita, ma è stato tutto inutile

Ramos lascia la moglie e due figli. Era entrato nel dipartimento nel 2012 ed è il primo vigile del fuoco della città di Sterling a morire in servizio, “Era un individuo straordinario di altissimo livello in servizio e fuori servizio”, si legge in un post su Facebook del municipio. “È una perdita davvero devastante per la sua famiglia, e nei vigili del fuoco che considerava come fratelli”