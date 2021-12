Spread the love



CORPO NAZIONALE VGILI DEL FUOCO

STORNARA (FG), – In fiamme alcune baracche nel campo nomadi di Stornara, rinvenuti in una di queste i corpi senza vita di due bambini. Dalle 9.00 squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.