Genova, auto con 3 ragazzi finisce in un dirupo di 30 metri a Sori

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella notte del 16 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Case Becco, nel comune di Sori, per un incidente stradale. Una autovettura full elettric, con a bordo tre ragazzi, è finita in un dirupo di circa 30 metri.

I giovani, usciti autonomamente, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura staccando il connettore ad alta tensione e successivamente hanno monitorato la temperatura delle batterie con la termocamera per verificare che non fosse innescata la reazione di surriscaldamento.