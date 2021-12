Scontro fra due autobus di linea

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

22/12/21 ore 8:00 Varese, via Aurelio Saffi. Per cause in corso di accertamento due autobus di linea si sono scontrati, nell’urto il conducente di uno degli automezzi è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli, liberato l’uomo e collaborato con il personale sanitario. Non si sono registrati feriti.