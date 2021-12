Incendio in una lamia a Carovigno

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Incendio in una lamia con soffitto a botte a Carovigno in contrada Sierri. All’interno vi era una coppia e un cane, quest ultimo rimasto bloccato in casa mentre la coppia è uscita subito dall’abitazione.

Il ragazzo è stato portato in ospedale per lievi bruciature agli arti, poichè all’accensione della stufa dalla quale è partito l’incendio, è partita una fiammata.

Dopo aver domato le fiamme che hanno coinvolto la camera da letto, un soppalco e la cucina, è stato recuperato il cane dalla stanza da letto privo di sensi, ma purtroppo la povera bestiola è deceduta