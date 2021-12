Due incendi sul territorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia e la Prima partenza della centrale di Bergamo per un incendio portineria di uno stabilimento a Cortenuova in via Sante Irene e Anatolia intorno alle 7:00. A bruciare la portineria per un probabile guasto elettrico. Nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area. Sul posto anche i Carabinieri.





I Vigili del fuoco volontari di Lovere, di Darfo e l’autoscala della centrale di Bergamo intervengono per un incendio tetto a Costa Volpino in via Primo Maggio intorno alle 22:50. A bruciare circa 20 mq di tetto. Spente le fiamme i vvf hanno messo in sicurezza lo stabile e bonificato l’area compromessa. Nessun Ferito.