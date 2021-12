Ragusa, prestato soccorso a due operai in un sito di lavaggio autoveicoli sulla SP 2

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 8.26 del 29 dicembre, la squadra del distaccamento di Vittoria, è intervenuta sulla SP 2 Vitoria-Acate, per prestare soccorso a due persone.

Nel sito del lavaggio annesso ad un distributore, due operai sono rimesti storditi dai vapori di un’autocisterna su cui viaggiavano e da cui erano scesi durante le fasi di lavaggio del mezzo.

Quando sono arrivati, i vigili del fuoco sono riusciti a fare indossare le maschere collegate agli autorespiratori ai due uomini, che, dopo essere stati stabilizzati, sono stati portati in un luogo sicuro e affidati al personale del 118 che li ha trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale del servizio di prevenzione della ASP di Ragusa