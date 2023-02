Camion di polli a fuoco in A14, ne muoiono un centinaio

Spread the love

Nella notte un camion che trasportava polli ha preso fuoco in A14, al chilometro 103 in corsia Sud tra i caselli di Valle del Rubicone e Cesena Sud. Alle 3.46 due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena sono intervenute in autostrada per spegnere le fiamme che avevano ‘attaccato’ un lato del mezzo: i pompieri sono riusciti a sganciare la motrice del camion prima che venisse coinvolta dall’incendio e hanno tenuto il fuoco lontano da una parte della zona di carico salvando così alcuni animali.

Altri sono stati fatti scendere in tempo dall’autocarro e sono rimasti in mezzo all’autostrada, mentre un centinaio circa ha perso la vita nell’incendio. Per consentire le operazioni di soccorso è stata bloccato il traffico su tutte le corsie. Sul posto sono intervenute anche Polizia stradale e personale di Autostrade.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

