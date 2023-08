Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Esclusa nella notte dalle squadre dei vigili del fuoco la presenza di eventuali dispersi coinvolti nel crollo di un edificio in ristrutturazione in via Protospata, zona centrale di Matera.

Prosegue l’attivit√† di rimozione macerie e messa in sicurezza dell’area, anche con mezzi per il movimento terra giunti dalla sede Centrale del Comando di Potenza.