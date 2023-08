Grezzana; vigili del fuoco recuperano di 2 vitelle finiti in un vajo.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 31 luglio, per il salvataggio di 2 bovini .

Due vitelle al pascolo, sulle colline del comune di Grezzana, sono scivolate in un vajo, demonato Vajo Paradiso, profondo circa 40 metri e sono rimaste incastrate tra le rocce.

Partiti da Verona alle ore 15,30, con 2 mezzi e 5 uomini, i vigili del fuoco dopo aver raggiunto i due animali, hanno lavorato per liberare l’area da rami e arbusti e permettere all’elicottero, Drago 154, di calare gli operatori per poi imbragare e eli trasportare i due bovini in zona sicura dove ad attenderle vi erano altri operatori vigili del fuoco e il proprietario.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 22.00.