Proteggi la tua azienda ed il tuo patrimonio dal rischio di danni e chiusura attività

La storia di Salvatore e del suo pub di Giorgio G. Bottari

Una notte di luglio 2023 Salvatore è stato chiamato dalle forze dell’ordine perché, a causa di un problema elettrico e del gran caldo di quei giorni a Roma, il suo pub era andato a fuoco. L’incendio aveva provocato grossi danni al fabbricato e al contenuto del pub: per fortuna era assicurato, anche perché per ripristinare il locale la sua attività dovrà restare chiusa per almeno un mese e mezzo!

Salvatore si era assicurato e coperto dai danni diretti da incendio con una polizza multirischi che al suo interno ha anche una garanzia interruzione di attività (con una diaria giornaliera di 166 euro, pari al 20% del suo fatturato di 300.000 euro). La liquidazione per i danni indiretti è stata calcolata in 6,666,40 euro. Sapete quanto è il premio annuo della liquidazione danni indiretti? 30 euro!!!

Con pochi euro al mese si può aggiungere alla tua polizza una garanzia danni indiretti a diaria e/o maggiori costi per ptoeggere la tua azienda ed il tuo patrimonio.

E per star tranquilli quando siamo in vacanza…

…pensiamo anche alla nostra casa: proteggendola dai danni (ancora più frequente dell’incendio è il rischio dei danni provocati dall’acqua) e dai furti.

Tutte queste assicurazioni possono essere pagate in comode rate mensili anche con carta di credito. Si paga intanto la prima rata e si va in vacanza tranquilli, poi la nostra attività e/o la nostra casa saranno protette tutto l’anno!

