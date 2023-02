Spread the love

I vigili del fuoco hanno indagato sull’esplosione di una caldaia in uno stabilimento ArcelorMittal a Warren, Ohio, sabato 18 febbraio. Non ci sono stati feriti o perdite di sostanze chimiche dall’impianto che produce coke, un combustibile derivato dal carbone utilizzato per la produzione di acciaio.

L’esplosione è stata udita a chilometri di distanza dall’impianto.

VIDEO