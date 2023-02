Pala eolica in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Una pala del parco eolico che si trova fra la diga Delia di Castelvetrano e il territorio di Paceco, nel Trapanese, è andata a fuoco stamani dopo un’esplosione. Il boato generato è stato sentito distintamente da tantissime persone; poi il fuoco e il fumo nero sono diventati visibili a chilometri di distanza. Pezzi dell’impianto sono stati scaraventati a centinaia di metri di distanza.

La pala eolica fa parte di un nuovo parco entrato in funzione da circa un anno. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’esplosione.