Donna di 101 anni salvata dall’incendio scoppiato nella sua cucina al Carmine

Brescia. Un’anziana donna di 101 anni è stata messa in salvo dopo che nella sua cucina era scoppiato un incendio, dovuto a un pentolino lasciato sul fornello acceso. E’ successo sabato poco dopo le 13 in un appartamento al terzo piano di un edificio di via Fenarolo, nel pieno del quartiere Carmine.

Dopo l’allarme lanciato dai vicini, la signora è stata raggiunta e portata al sicuro dai soccorritori sanitari del 118: non è rimasta né ferita né intossicata dal fumo. Il mercato del sabato in centro storico ha invece costretto i mezzi dei Vigili del fuoco a una gimkana per raggiungere via Fenarolo e circoscrivere le fiamme prima che dalla cucina si propagassero al resto dell’appartamento e dell’edificio. Alla fine solo la cucina è risultata inagibile.