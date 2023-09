Una densa colonna di fumo si alza sopra il centro abitato, decine di vigili del fuoco in azione per un incendio

Spread the love

AVIO. Sono state decine i vigili del fuoco allertati per un incendio in Vallagarina. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Una grande e densa colonna di fumo si è alzata in cielo dal centro abitato di Sabbionara e poi si sono sviluppate le fiamme.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incendio che è divampato e si è rapidamente propagato all’interno del garage di un’abitazione.

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 20.30 di oggi, sabato 9 settembre. Subito si sono mobilitati i vigili del fuoco di Avio che sono confluiti verso via Massa. Gli operatori sono supportati dai pompieri del corpo di Ala e dai permanenti di Trento.

L’area è stata isolata e messa sicurezza con i pompieri che hanno subito avviato le attività di spegnimento per fronteggiare e circoscrivere le fiamme. Svariate le unità in azione con diversi mezzi a supporto delle attività.

