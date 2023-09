Vigile del fuoco aiuta una donna a partorire al telefono

Spread the love

Non è la prima volta che un vigile del fuoco aiuta una donna a partorire, così come membri delle forze dell’ordine o paramedici. L’episodio in questione, però, fa parte di quelle circostanze in cui i protagonisti non si trovano neppure nello stesso posto, bensì a chilometri di distanza. Il fatto è avvenuto in Francia e più precisamente nella zona de La Charente Marittima, nella Regione della Nuova Aquitania.

Marito e moglie si trovavano in viaggio, e quest’ultima in attesa di un bambino. Probabilmente il parto era “programmato” più avanti, e nessuno poteva prevedere quello che poi sarebbe successo da lì a poco. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti ad aiutarla telefonicamente.

L’operatore ha guidato il marito tramite telefono, dicendogli cosa fare, come e quando farlo. La procedura è andata alla perfezione, però il piccolo, una volta venuto alla luce, non reagiva. Il primo segnale che tutti attendono quando un bambino nasce è il suo pianto liberatorio, il suo primo respiro nel mondo. Stavolta però qualcosa non stava andando nel verso giusto.

Il pompiere, non sentendo alcun gemito, ha compreso subito la gravità della circostanza, così ha suggerito all’uomo di infilare un mignolo nella bocca del neonato e di cercare in ogni modo di togliere ciò che gli stava ostruendo le narici. Il papà cercava di agire il più velocemente possibile, sperando che le sue manovre fossero corrette.

