New Mexico, in 21 bloccati su funivia a 3 mila metri di altezza

Il gruppo del Ten 3, il ristorante che si trova sulla cima del Sandia Peak, aveva appena finito di lavorare e si stava preparando a tornare ad Albuquerque per festeggiare l’arrivo della mezzanotte. Ma, presa la funivia e arrivati all’altezza del secondo pilone, le cabine si sono fermate. Secondo la ricostruzione degli operatori dell’impianto fatta a una tv locale, la neve e il ghiaccio si sono accumulati con una rapidità eccezionale su uno dei cavi che è così collassato bloccando l’impianto. Come riportano New York Times e Cnn, una delle lavoratrici del ristorante, Amber Santos, ha fatto su Instagram la cronistoria di quello che stava accadendo e un suo collega, Colleen Edvige, ha pubblicato su Facebook le foto del gruppo in attesa dei soccorsi: con il passare delle ore, l’eccitazione per un imprevisto avventuroso ha lasciato lo spazio allo sconforto e alla paura.à

