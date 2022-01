Vasto incendio in un capannone a Sestu, vigili del fuoco a lavoro per tutta la notte

Spread the love



castedduonline.it – urly.it/3h0fq

Dalle 19:30 di ieri i vigili del fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo a Sestu, in località Su Moriscau, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone in disuso, provocando il crollo di parte della struttura.

Le squadre stanno operando con vari automezzi per l’estinzione delle fiamme, sul posto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente dalla sede Centrale.