Incendio tetto: intervenute 5 squadre di Vigili del fuoco

COLICO – Il Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio, per un incendio tetto a Colico con cinque squadre, tra cui un’autoscala e personale volontario del distaccamento di Bellano.

Le fiamme si sono sviluppate in una stabile di via Bonella, l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo. Attualmente le squadre stanno effettuando la bonifica e la messa in sicurezza delle parti coinvolte.