Addio a Gianpietro Chiodi, capostipite di una famiglia di vigili del fuoco

Si è spento questa mattina (11 gennaio) all’ospedale di Alzano Lombardo, Gianpietro Chiodi, capostipite di una famiglia di vigili del fuoco.

Gianpietro è stato volontario per una vita, per 36 anni in servizio presso il distaccamento di Gazzaniga. Originario del paese della media Valle Seriana, dove ha vissuto, si è sposato con Callista Belotti da cui ha avuto 4 figli (tre maschi e una femmina). Aveva lavorato come operaio, vestiva i panni del vigile del fuoco per passione, la stessa passione che ha trasmesso a tutti i suoi figli.

Tre sono infatti permanenti dei vigili del fuoco (Raffaello, Manuelo e Michele). La figlia (Cinzia) è volontaria presso la scuola di formazione di Dalmine. Anche il nipote Daniel sta seguendo le orme di Gianpietro.

Gianpietro Chiodi aveva 87 anni, compiuti lo scorso 6 gennaio. Nella serata di ieri è stato colto da un malore e portato al pronto soccorso dell’ospedale della bassa Valle Seriana, nosocomio in cui si è spento questa mattina.

Il funerale sarà celebrato giovedì 13 gennaio alle ore 14.30 nella parrocchiale di Gazzaniga.