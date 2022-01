Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lavori di precisione: Vigili del Fuoco in azione per realizzare una “puntellatura di ritegno su base d’appoggio” utile a contrastare il ribaltamento di una parete pericolante, una delle cosiddette “opere provvisionali” per proteggere le strutture lesionate #addestramentiquotidiani