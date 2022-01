Furgoncino si schianta su tir in panne, morti 2 fratelli lucani

Spread the love



(ANSA) – BARI, 22 GEN – Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Provinciale 231 in territorio di Terlizzi, nel Barese, in direzione Nord.

Le vittime sono due fratelli di Palazzo San Gervasio (Potenza) di 40 e 30 anni, dei quali non viene riferita l’identità.

Il ferito è il conducente del furgoncino Fiat Qubo a bordo del quale viaggiavano i due morti, entrambi seduti sul lato destro del mezzo, uno al posto del passeggero anteriore e l’altro dietro di lui. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. I tre tornavano da lavoro.

A quanto si apprende il furgoncino si sarebbe schiantato con un tir che era fermo a bordo strada perché in panne