Video – 21 nuovi operatori Veneto e del Friuli Venezia Giulia che hanno superato il corso USAR-M

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono 21 i Vigili del fuoco provenienti dai comandi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che hanno superato il corso USAR-M (Urban Search and Rescue) che si è svolto nelle settimane scorse a Pisa.

L’attività didattica, della durata di due settimane, ha visto i Vigili del fuoco impegnati in prove pratiche e teoriche e in un’esercitazione finale, dove è stato simulato il crollo di un edificio con persone rimaste bloccate dalle macerie.