Video – Incendio boschivo poco lontano dagli impianti sciistici, intervengono elicottero e vigili del fuoco

Spread the love



ildolomiti.it – urly.it/3hjg2

OLGARIA. Operazione dei vigili del fuoco sull’Alpe Cimbra per un incendio boschivo. A entrare in azione anche l’elicottero per agevolare e accelerare le attività di spegnimento del rogo.

L’allerta è scattata intorno alle 13.15 di oggi, sotto la linea della seggiovia di Serrada a Folgaria, quando prima si è levato un po’ di fumo e poi si è sviluppato un incendio.

Le fiamme si sono rapidamente propagate tra il terreno particolarmente secco a causa della prolungata assenza di precipitazione e il vento.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Folgaria, ma anche il personale della società impianti per salvaguardare le strutture presenti in località.