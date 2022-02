Oltre a due incendi a Mesagne e a Ostuni, numerosi interventi dovuti al forte vento

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Nella giornata di oggi,il Comando di Brindisi è stato interessato da diversi interventi dovuti al forte vento, alberi pericolanti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari danneggiati

Una squadra del Comando vvf di Brindisi è intervenuta a Mesagne in via Ragusa 18,per incendio appartamento.

L incendio è partito da un divano che era accanto al caminetto acceso, tutta la casa è stata invasa dal fumo che ha annerito completamente la mobilia e le pareti dell intero appartamento, non ci sono danni strutturali, nessun ferito, al momento dell accaduto l anziana signora era fuori

Verso le 14 e20 circa una squadra del distaccamento di Ostuni è intervenuta in viale Oronzo quaranta per incendio panificio, le fiamme localizzate in una stanza, hanno danneggiato una scrivania e dei faldoni di carta, nessun danno alla struttura, solo all impianto elettrico e danni da fumo che hanno annerito il resto della mobilia e delle pareti, molto probabilmente dovuto a corto circuito