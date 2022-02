Il piccolo Daniel ucciso a 15 mesi, travolto da una moto pirata: l’investitore tenta il suicidio

Spread the love



https://www.fanpage.it/attualita/travolto-da-moto-pirata-nel-passeggino-daniele-muore-a-15-mesi-linvestitore-tenta-il-suicidio/



ragedia a Cagliari, dove un bambino di soli 15 mesi è stato ucciso dopo essere stato travolto da una moto pirata. Il piccolo si trovava nel passeggino, con la mamma che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Cadello di fronte al parco di Monte Claro. È successo lo scorso 1 febbraio: per Daniele Ulver non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo: dopo essere stato preso in pieno dallo scooterone, è stato trascinato sull’asfalto per una quindicina di metri davanti agli occhi increduli della mamma, 31 anni, rimasta illesa.