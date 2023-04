Scuola: crolla il controsoffitto dell’aula, ferito uno studente

Spread the love

Una porzione di controsoffitto è crollata improvvisamente questa mattina all’interno di un’aula delle medie della scuola Margaritone di via Tricca ad Arezzo. I ragazzi, tra i 13 e i 14 anni, si trovavano in piedi. Uno di loro è stato colpito dai pezzi che sono caduti a terra ed è rimasto leggermente ferito. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato per le cure del caso. Per le verifiche sulla struttura sono giunti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale di Arezzo. L’aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso delle indagini.

LEGGO.IT