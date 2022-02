Spray al peperoncino a Scuola sul Lungadige Capuleti Verona

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

In data odierna, alle 10:15 i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti con 4 automezzi con 10 unità e personale specializzato NBCR presso l’istituto professionale Luniklef sul Lungadige Capuleti.In un’aula dell’istituto sarebbe stato liberato spray al peperoncino, tanto da provocare malesseri per circa 20 persone.

L’allarme è scattato alle 9:00 di questa mattina, quando alcuni alunni hanno cominciato ad avvertire i primi problemi.La scuola è stata evacuata e i Vigili del Fuoco scaligeri hanno verificato con idonea strumentazione, che non si trattasse di qualcosa di più grave. Rientrato l’allarme, gli alunni non coinvolti, sono rientrati nelle proprie classi, mentre proseguivano le operazioni di assistenza a coloro che sono venuti a contatto con la sostanza irritante. I sanitari hanno portato in ospedale 11 persone, per accertamenti, in codice verde e due in codice giallo negli ospedali di Borgo Roma, Borgo Trento e Negrar.