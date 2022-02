Un anno fa moriva DOMENICO PROCOPIO, dirigente di taekwondo e fondatore del gruppo Fiamme Rosse Vigili del Fuoco di Catanzaro – il ricordo del figlio Luigi

Spread the love



giornaledicalabria.it – https://www.giornaledicalabria.it/?p=219057

CATANZARO/ Moriva un anno fa Domenico Procopio, dirigente sportivo e fondatore del Gruppo Sportivo Fiamme Rosse al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro. Il figlio Luigi lo ricorda così in una lettera indirizzata alle redazioni di RTC e del Giornale di Calabria:

“Iniziò tutto nel 1978 quando fece i suoi primi passi nel mondo del Taekwondo. Correva l’anno 1993 quando con caparbietà e, nonostante l’incredulità di molti, riuscendo ad abbattere muri e mentalità mediocri, ebbe la capacità di portare alla luce un grande progetto, fondando il Gruppo Sportivo Fiamme Rosse Vigili del Fuoco “Sezione Taekwondo” , mai esistito in Italia, fino a quell’anno.

Il 4 dicembre di ogni anno organizzava con serietà ed attenzione,presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro, la manifestazione di Taekwondo in onore alla protettrice Santa Barbara.

Oltre ad aver ricoperto il ruolo di giudice di gara, nel triennio 2005-2008 fu presidente regionale del Comitato Federazione Italiana Taekwondo.

Ha sempre trasmesso valori importantissimi, era ricco di umiltà e di forza d’animo. Per questo, e per tanto altro, fu un uomo molto stimato negli ambienti sportivi e non solo. Noi familiari saremo sempre orgoglioso di tramandarne valori e insegnamenti”.