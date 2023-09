Incendio al presidio No Tav di Vaie

Spread the love

Susa – Un incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi a Vaie, in val Susa, presso il presidio No Tav. Le fiamme hanno raggiunto un altezza pari a quella della struttura stessa, secondo quanto riportano i testimoni (sul posto era presente il presidiante del luogo). Ad essere danneggiata maggiormente è stata la parte posteriore del presidio, ma le fiamme hanno interessato anche oggetti limitrofi. Le bombole di gas sono state in parte carbonizzate, ma non sono esplose; bruciate anche sedie, cavalletti e tavoli e fornelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

