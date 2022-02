Video – Incendio nella notte in un’azienda del quartiere Prenestino

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ntervento ancora in corso dalle 1:45 di stanotte per un incendio che si è sviluppato in un’attività industriale in Via Vaccheria Gianni, nel Quartiere Prenestino a Roma. Completamente distrutta la struttura, le nove squadre di vigili del fuoco intervenute sono riuscite ad evitare la propagazione delle fiamme alle attività commerciali vicine. In corso la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.