I vertici dei Vigili del Fuoco in visita in Emilia Romagna – inaugurati due distaccamenti a San Lazzaro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È stata inaugurata stamattina a San Lazzaro di Savena (BO), la nuova struttura che ospiterà da oggi il nuovo distaccamento provinciale del comando dei vigili del fuoco di Bologna.

Alla cerimonia erano presenti il sottosegretario all’Interno Sibilia, il capo Dipartimento dei vigili del fuoco Lega e il capo del Corpo Parisi.

L’edificio, costruito all’avanguardia in termini di prestazioni energetiche, è dotato di pannelli radianti a pavimento, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e impianto a pannelli fotovoltaici per sopperire a parte del fabbisogno elettrico dell’edificio.

Il distaccamento, grazie alla sua posizione strategica, servirà facilmente le aree d’intervento in zona Bologna, Ozzano, Castel San Pietro, Castenaso, Pianoro e Monterenzio.



Al termine della cerimonia il sottosegretario e i vertici del Corpo nazionale sono partiti per Luzzara (RE) dove è stata inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.

Il distaccamento dei Volontari di Luzzara attivo da oltre 10 anni, nel 2020 si è trasferito nella nuova sede realizzata grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Luzzara e dell’Associazione di Protezione Civile “Paese Pronto”.

La visita in Emilia Romagna è terminata poi a Fidenza (PR) dove il locale distaccamento è stato intitolato all’Ispettore Giorgio Gardini, deceduto il 28 marzo 2020 per le complicanze di una grave polmonite conseguenti al Covid-19