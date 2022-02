Ancona, a fuoco un silos di polvere metallica: Vigili del fuoco in azione

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.30 del 21 febbraio a Osimo, in frazione Padiglione, per l’incendio di un silos di polvere metallica di una ditta. Le squadre giunte sul posto dal distaccamento di Osimo con due autobotti con il supporto del personale della sede centrale di Ancona con l’autoscala, hanno spento le fiamme monitorando costantemente la temperatura con la termocamera e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.