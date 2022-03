Una ford focus station w, ha investito in pieno sei macchine in sosta, e un’altra che stava percorrendo la stessa via – Altro intervento per l’incendio di uno scantinato

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Una ford focus station w, ha preso almeno sei macchine in sosta, e una macchina che stava percorrendo la stessa via è stata presa in pieno,a borda stava una ragazza e un altra donna, visitate sul posto dal 118, sulla focus due ragazzi sulla quarantina. Sul posto una pattuglia di polizia locale

L’altro intervento ha visto i Vigili del Fuoco impegnati con 3 automezzi per l’incendio di uno scantinato/i, Via Panzini quartiere Paradiso. Si è sprigionata una coltre di fumo nero che ha invaso le scale dello stabile. Sul posto personale VVF con prima partenza Autoscale e Autobotte, Carabinieri sul

posto.