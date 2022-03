Sei sindaci con il “braccino corto“ dei sindaci di sei comuni per la Caserma dei pompieri

Spread the love

Sindaci dal “braccino corto“ sull’ampliamento della caserma dei vigili del fuoco volontari di Merate. Non tutti vogliono pagare la loro parte, o meglio quella dei loro cittadini. A non voler aprire i forzieri sono i sindaci di Barzanò, Casatenovo, Missaglia, Sirtori, La Valletta Brianza e Viganò, che non intendono farsi carico della quota dei lavori che riguarda la realizzazione del nuovo Com, il Centro operativo misto di Protezione civile.

L’intervento costa un milione e 200mila euro: 436mila e rotti per l’ampliamento della caserma dei vigili del fuoco vera e propria a servizio dei 24 Comuni di Meratese e Casatese, 288mila per la costruzonie della nuova sede della Protezione civile di Merate pagati solo dai meratesi e 475mila euro per il Com da dividere tra i contribuenti dei 13 paesi che vi afferiscono. Metà della spesa è coperta da un finanziamento regionale, il primo del genere attuato con procedura semplificata. “Il resto è suddiviso per ogni Amministrazione in base al numero di abitanti, nella misura di 1,842 euro per la caserma dei pompieri e di 2,995 euro per il Com – spiega il sindaco di Merate Massimo Panzeri – Non tutti i colleghi vogliono però pagare la loro quota”. Il nuovo polo del soccorso, i cui lavori sono cominciati, si farà: alla peggio, i meratesi pagheranno pure per chi non vuole.