Cadoneghe, muore investito dal trattore mentre ara un campo

Spread the love

TGPADOVATELENUOVO.IT – urly.it/3m4jd

Intorno alle 16 di questo pomeriggio il corpo di un 69enne è stato ritrovato in un campo di via Silvestri a Cadoneghe nei pressi di un trattore probabilmente utilizzato dall’uomo per arare l’area agricola per conto terzi. Probabilmente è stato investito dal trattore che stava utilizzando, decedendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e gli operatori del Suem 118 che hanno constato il decesso.