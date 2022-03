Canottaggio: pioggia di medaglie sui rosso grigi dei VVF Tomei a Candia

Spread the love

ello scorso weekend sul lago di Candia in Piemonte si è svolto il primo meeting nazionale giovanile. Due giornate di grande agonismo che hanno visto il futuro del canottaggio italiano regatare con gare mai scontate e combattute fino alla linea del traguardo. I giovani hanno potuto cimentarsi in due regate per esprimere i propri talenti. Il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei era presente con un folto numero di giovanissimi canottieri preparati ottimamente da Gino Montanelli e da Mauro Masnata e, così, i risultati non sono tardati ad arrivare.

Il primo acuto nella giornata di sabato è arrivato nel singolo 7,20 dalla medaglia d’argento di Agustin Benavente Accoroni, seguito in un’altra finale