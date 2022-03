Spread the love

Vigili fuoco: Lo Schiavo, in Consiglio mozione per assunzioni. “Giunta Occhiuto promuova azioni su Governo nazionale”

REGGIO CALABRIA, 23 MAR – “La Giunta regionale adotti opportune iniziative verso il Governo nazionale per procedere alle urgenti assunzioni di Vigili del fuoco con la procedura speciale di reclutamento e garantire un adeguato servizio ai cittadini ed al territorio calabrese”.

È quanto si afferma in una mozione presentata dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, “con la quale – riporta una nota – si propone al Consiglio regionale di sostenere la causa dei vigili del fuoco calabresi, impegnando la Giunta Occhiuto a farsi promotrice presso il governo nazionale di azioni finalizzate ad azionare la procedura speciale di reclutamento del personale”.

Tra le premesse alla mozione vi è il riferimento agli “standard europei del Soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco che prevedono un vigile del fuoco permanente ogni 1.500 abitanti. Diversamente, in Calabria, il rapporto suddiviso per province è il seguente: Catanzaro 1 su 6.270 abitanti, Cosenza 1 ogni 11.211, Crotone 1 ogni 3.789, Reggio Calabria 1 ogni 4.251, Vibo Valentia 1 ogni 4.529”. “La Regione Calabria – è detto nel testo – in vista della stagione estiva, particolarmente delicata dal punto di vista della diffusione degli incendi, ha necessità di programmare per tempo il personale da assegnare al comparto prevenzione incendi; negli ultimi anni – nel periodo estivo – la regione è stata colpita da incendi che hanno colpito i parchi regionali con danni significativi al patrimonio boschivo regionale”.