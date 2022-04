Concorsi truccati, revocato obbligo di dimora a sindacalista Usip

Spread the love

—https://www.blogsicilia.it/palermo/concorsi-truccati-revoca-gip-obbligo-dimora-usip/710545/?refresh_ce

Prima svolta sull’indagine che riguarda i presunti concorsi pubblici truccati, che ha riguardato anche la Sicilia ed in particolare il trapanese. Il gip Massimo Corleo ha revocato il provvedimento di obbligo di dimora nei confronti del segretario generale Usip Vittorio Costantini, finito nell’inchiesta su possibili irregolarità nei concorsi indetti per entrare in polizia, nei vigili del fuoco e nella polizia penitenziaria. A distanza di circa una settimana dall’interrogatorio del segretario Costantini, assistito dall’avvocato Claudio Congedo, il gip ha scritto nell’ordinanza che “Costantini ha fornito spiegazioni in ordine alla condotta dallo stesso serbata in occasione dei fatti per cui è procedimento”.