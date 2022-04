Spread the love

bellunopress.it – https://www.bellunopress.it/2022/04/06/sabato-le-uova-pasquali-del-circolo-vigili-del-fuoco-per-aiutare-la-popolazione-ucraina/

Il Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco Belluno presieduto dal cavalier Gianfranco Sommavilla, nella giornata del 9 di aprile 2022 sarà presente in varie zone della Val Belluna per una raccolta fondi a favore dei vigili del fuoco ucraini. Il ricavato servirà all’acquisto di defibrillatori utili anche alla popolazione.

“Il nostro impegno – sottolinea il presidente Sommavilla – non vuole essere solo ed esclusivamente per i nostri colleghi ma anche per la gente e i bambini così duramente colpiti da questa assurda guerra. Ci auguriamo, vista la situazione in cui si trovano attualmente i cittadini ucraini, la forte presenza e generosità della popolazione bellunese nell’aiutarci allo scopo. Nell’auspicare un grosso risultato sono a ringraziare tutti coloro che ci vorranno aiutare”.