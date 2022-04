L’ambulanza gallese del NHS inviata in Ucraina è esplosa attaccata da un missile

Spread the love

.walesonline.co.uk/news

Un’ambulanza inviata in Ucraina dopo la raccolta fondi da parte di un consulente del pronto soccorso di Cardiff è stata attaccata da un missile. L’ambulanza ha viaggiato per più di 2.000 miglia fino alla città di Mikolayev per aiutare a amministrare l’assistenza sanitaria di emergenza vitale durante l’invasione russa prima di essere bombardata.

Il dottor Mateo Szmidt, consulente di medicina d’urgenza presso il Prince Charles Hospital di Merthyr Tydfil, ritiene che fosse uno dei due veicoli inviati dal Galles a marzo. Il consulente ha lanciato una campagna GoFundMe a marzo per acquistare la prima ambulanza.

Il dottor Szmidt ha detto che sperava che qualcosa potesse essere salvato dal veicolo, che credeva fosse stato vicino a Odesa per tre settimane. Ripubblicando quello che sembra essere il filmato delle telecamere a circuito chiuso dell’attacco sulla sua pagina Instagram, il dottore ha detto di essere “triste e arrabbiato