Autista Cotral si masturba mentre guida il bus: i passeggeri lo filmano, si indaga

Spread the love

Protagonista un autista Cotral – la concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano nel Lazio – durante il tragitto tra Palombara Sabina e Monterotondo, in provincia di Roma. La scena è stata ripresa con un telefono da due adolescenti che si trovavano a bordo del mezzo di trasporto pubblico.

Il video – come riporta il quotidiano la Repubblica – è stato pubblicato dalla pagina social Welcome to favelas e su altri gruppi privati, non consente di riconoscere il volto e dare un’identità all’autista del bus. “Dal video che abbiamo visionato – sostiene Cotral – è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità. Abbiamo comunque attivato le verifiche interne”.

tgcom24