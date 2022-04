Siglato accordo tra Vigili del Fuoco e Agenzia delle accise, dogane e monopoli

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alla presenza del sottosegretario agli Interni Sibilia, è stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri al Viminale un accordo di collaborazione tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e il Dipartimento ha previsto la stipula di un accordo quadro e di un accordo operativo. L’accordo quadro è stato firmato dal capo Dipartimento Lega e dal direttore generale dell’Agenzia, Minenna; quello operativo è stato siglato dal capo del Corpo dei Vigili del fuoco, Parisi e dal direttore generale Minenna.

L’accordo, pensato nell’ottica del rafforzamento della sinergia tra le Amministrazioni pubbliche nel campo della sicurezza del sistema-Paese, prevede la collaborazione tra i due enti in ambiti tecnico-operativi quali: le verifiche per la presenza di sostanze e di merci pericolose nei controlli transfrontalieri, con particolare riferimento alla necessità di intervento degli specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Corpo nazionale, anche in ambito OPAC (Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche); la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica, comprensiva delle attività formative e di vigilanza; le procedure doganali in caso di emergenze e la partecipazione alle esercitazioni nazionali o internazionali di protezione civile o di difesa civile; il coinvolgimento dei rispettivi nuclei specialistici e l’utilizzo dei laboratori territoriali delle Dogane per analisi chimiche anche ai fini delle attività di polizia giudiziaria dei nuclei territoriali del Corpo