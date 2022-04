Incidente sulla panoramica Olbia-Golfo Aranci: auto contro il guard rail, morto un giovane di 31 anni

Spread the love

L’uomo, residente ad Olbia, è morto sul colpo. Sul posto la polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:50 di oggi, lunedì 11 aprile. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, il giovane conducente “ha perso il controllo dell’auto andandosi ad impattare sul guard rail dello svincolo per la zona industriale. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare”.