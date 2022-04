Monteverde, i vigili del fuoco salvano anziano dalla casa in fiamme: ora è in codice rosso

Spread the love

canaledieci.it – urly.it/3max5

Un appartamento devastato dalle fiamme e un anziano estratto in fin di vita dai vigili del fuoco: è il bilancio dell’incendio che si è scatenato ieri sera, domenica 10 aprile, poco dopo le 21 in un appartamento di via Giacomo Corradi, a Monteverde.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala, l’autobotte e un carro teli hanno innanzitutto tratto in salvo il proprietario dell’abitazione, un pittore di 83 anni, trovato svenuto sul pavimento mentre cercava una via di fuga.

Una volta estratto dalla casa in fiamme l’anziano è stato trasportato con urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo.