Video – Sparatoria Pescara: il video choc. Lite per gli arrosticini, aggressore bloccato in taxi

Pescara, 11 aprile 2022 – Lo hanno catturato a tarda sera nell’area di servizio Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, mentre era diretto in taxi verso nord. Il presunto autore della sparatoria di Pescara, avvenuta ieri intorno alle 13 in un ristorante di Piazza Salotto, è Federico Pecorale un 29enne di origini abruzzesi, ma emigrato all’estero. Avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro un cuoco, pare dopo una lite per i tempi di attesa della carne che aveva ordinato. Subito dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe rifugiato da alcuni parenti in Abruzzo, quindi si sarebbe allontanato a bordo del taxi. Ma il suo volto era già comparso nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale, la Polizia lo aveva identificato e da ore era sulle sue tracce. L’uomo è sottoposto a fermo di polizia giudiziario e deve rispondere di tentato omicidio. Il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, e il sostituto Fabiana Rapino, valuteranno le fonti di prova raccolte dagli uomini del Questore Luigi Liguori, al fine di verificare l’effettivo coinvolgimento dell’arrestato.

