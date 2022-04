Incendiate 6 auto a Grotte e Racalmuto e danneggiati i cavi elettrici: abitanti senza luce

Spread the love

agrigento.gds.it – urly.it/3n0a5

Sei auto a fuoco in tre diversi punti a Racalmuto e Grotte la scorsa notte. In quest’ultimo paese le alte fiamme che hanno distrutto 2 vetture, in via Madonna delle Grazie, e hanno danneggiato i cavi elettrici e le tubature del gas. Alcune abitazioni sono rimaste al buio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Stamattina, l’impresa che si occupa della distribuzione del gas ha compiuto un sopralluogo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Grotte.