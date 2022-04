Polonia, tragico incidente in miniera: almeno dieci dispersi

Spread the love

tgcom24 – urly.it/3n5wv

Almeno dieci minatori risultano dispersi in seguito a un incidente in una miniera di carbone in Polonia, fa sapere la compagnia Jsw, proprietaria dell’impianto di Zofiowka, nel sud del Paese.

Si tratta del secondo incidente in una settimana in una miniera in Polonia, dopo quello di Pniowek, di proprietà della stessa compagnia, nel quale sono morte cinque persone e altre sette sono disperse.

L’incidente si è verificato intorno alle 3:30 della notte e sei squadre di 30 uomini sono al lavoro per cercare di individuare i dispersi, ha riferito il portavoce della compagnia Jsw. Nella miniera c’erano 52 lavoratori: 42 di loro si sono messi in salvo.